Sosyal medyada videolar paylaşan trafik polisi görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada yayınladığı mizahi videolarla insanlara trafik kurallarını anlatan trafik polisi Serkan Durmuş, şikayet edildi. Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada Durmuş'a ceza verildi.

MİZAHİ VİDEOLAR ÇEKEN POLİS MEMURUNA SORUŞTURMA

Gazeteci Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durmuş'un kısa süreli görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Altıntaş paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Polis memuru Serkan Durmuş, sosyal medyada çektiği videolar nedeniyle şikayet edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının detayları şöyle: "Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek" fiilinden maaş kesimi cezası ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası, "görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak" fiilinden ise uyarı cezası verildi."