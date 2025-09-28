Haberler

Sosyal medyada videolar paylaşan trafik polisi görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada videolar paylaşan trafik polisi görevden uzaklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kurallarını çektiği videolarla mizahi şekilde anlatan polis memuru Serkan Durmuş hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Durmuş'a soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve uyarı cezası verildiği öğrenildi.

Sosyal medyada yayınladığı mizahi videolarla insanlara trafik kurallarını anlatan trafik polisi Serkan Durmuş, şikayet edildi. Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada Durmuş'a ceza verildi.

MİZAHİ VİDEOLAR ÇEKEN POLİS MEMURUNA SORUŞTURMA

Gazeteci Rojda Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Durmuş'un kısa süreli görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Altıntaş paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Polis memuru Serkan Durmuş, sosyal medyada çektiği videolar nedeniyle şikayet edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının detayları şöyle: "Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek" fiilinden maaş kesimi cezası ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası, "görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak" fiilinden ise uyarı cezası verildi."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

9 kişiyle maçı kazandım derken 90+1'de gelen golle yıkıldılar
Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci

Sadettin Saran'dan kafa karıştıran gol sevinci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.