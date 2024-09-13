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Terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisine gözaltı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisi B.Y. gözaltına alındı. Olay sonrası Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK'yı destekleyen paylaşımlar yapan lise öğrencisi B.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASI YAPINCA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi'nde lisede okuyan kız öğrenci B.Y.sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'yı destekleyici ifadeler kullandı. Bu paylaşım üzerinde sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan B.Y., durumun ihbar edilmesiyle Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, B.Y.'nin terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak, bu tür içerikleri sosyal medya üzerinden yaydığı belirlendi. Sosyal medya hesabının incelendiğinde terör örgütü PKK'ya övgüler dolu içerikleri olan B.Y. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çerkezköy Kaymakamlığı da lise öğrencisi olduğu öğrenilen B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Medya Çerkezköy Tekirdağ Politika Güvenlik 3-sayfa Medya Terör PKK

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Yorumlar (1)

Tolga Babacan:

Atin bunu okuldan ve hemen iceriye sokun

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