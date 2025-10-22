Haberler

Sosyal Medyada Tanınan Hasan Fehmi Kara, Konya'da Ölü Bulundu

Sosyal medyada 'incinmişsin' videosuyla tanınan evli ve 3 çocuk babası Hasan Fehmi Kara, Konya'nın Selçuklu ilçesinde kamyonetinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi 6. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet içerisinde hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde kamyonet içerisindeki kişinin öldüğü anlaşılırken, şahsın "incinmişsin" videosuyla sosyal medyada ün kazanan evli ve 3 çocuk babası Hasan Fehmi Kara olduğu belirlendi. Kara'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp morguna kaldırılırken, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Konya'da defnedileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
