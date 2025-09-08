Haberler

Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlar Yapan 24 Hesap Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasağa karşı sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 24 kullanıcı hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik' suçundan soruşturma başlattı. 14 kişi gözaltına alındı, 10 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğince alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına karşı sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 24 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik' suçundan soruşturma başlattı. 14 kişi gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğince Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına karşı 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle alakalı sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmalar yapıldı. Konuyla ilgili olarak 24 sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti sağlanarak şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunun 214. Maddesi uyarınca 'Suç İşlemeye Tahrik' suçundan soruşturma başlatılmış, yapılan çalışmalarda 14 kişi yakalanarak şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. 9 kişi ifadelerine müteakip gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünyaca ünlü golcü Ben Yedder, resmen Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.