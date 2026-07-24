Haberler

Tehlikeli motosiklet şovuna 47 bin TL ceza

Tehlikeli motosiklet şovuna 47 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Turgutlu'da motosiklette ayağa kalkıp tek elle kayıt yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü E.Ö.'ye 47.385 TL para cezası, 60 gün ehliyetine el koyma ve motosikletine 60 gün trafikten men cezası verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüye 47 bin lira para cezası uygulandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sırasında, bir sürücünün seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalktığı ve tek eliyle o anları kayda aldığı görüntüler tespit edildi. Yapılan incelemede sürücünün E.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında E.Ö.'ye 47 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, tehlikeli hareketlerin yapıldığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyet birimlerince, trafik güvenliğini hiçe sayan benzer ihlallere karşı sanal devriye ve saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı