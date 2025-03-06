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Sosyal medyada çocuk istismarı görüntülerini satanlara operasyon! 103 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlara yönelik 8 il merkezli yapılan operasyonların detaylarını paylaştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ayrıca, 250 milyon lira değerinde 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konulduğunu aktardı.

ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİNİ SATMAK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Yakalanan şüpheliler, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteler üzerinden "bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, elebaşılığını G.R.'nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu.

28 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Mardin, Ordu, Antalya, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Denizli, Adıyaman, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır, Artvin, Bilecik, Hakkari ve Sivas olmak üzere 8 il merkezli olarak toplam 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma suçlarından savcılıklarımızca hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Yerlikaya, "Siber suçlara karşı topyekun mücadele edelimi tedbirli olalım. Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirin" dedi. Operasyonlarda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sosyal medyada çocuk istismarı görüntülerini satanlara operasyon! 103 şüpheli yakalandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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