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Sosyal medya küfürleşmesi sonucu silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinde yaşanan küfürleşme nedeniyle bir kişi pompalı tüfekle saldırıya uğradı ve yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinde küfürleşme yüzünden silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Cengizhan Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ ayağından vurulan O.A.(24) hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan O.A. kendisini sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden E.M.'nin vurduğunu söyledi. Olay yerinden otomobil ile kaçan E.M. polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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