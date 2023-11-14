Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi. - İSTANBUL