Haberler

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahar Candan Nihal Candan Suç Sosyal Medya 3. Sayfa Haberler

title