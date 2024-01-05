Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

İSTANBUL Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.