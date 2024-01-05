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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

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Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

İSTANBUL Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kıvanç Talu Gürcistan Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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