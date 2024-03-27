Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın 'Drago' isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürmüş ve dehşet anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan aile avukatı Sevde Canik, "Elde edeceğimiz bütün tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağız" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdikten bir süre sonra eve döndüğü esnada komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü. Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı.

Olayla ilişkin açıklamalarda bulunan köpeği ölen kişilerin Avukatı Sevde Canik "Olayla ilgili müvekkillerim şikayetçi oldu. Aynı zamanda biz de tazminat davası açacağız. Bu tazminat davası neticesinde de elde edeceğimiz bütün tazminatı ve benim avukatlık ücretimi sokak hayvanlarına bağışlayacağız. Bakanlığın yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeye göre saldırgan ve tehlikeli cins olarak geçen köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması tamamen yasak. Bu konuda idari para cezası yaptırımı var. Devam etmesi halinde de köpeğin elinden alınması ve barınağa yerleştirilmesi yaptırımı var. Karşı tarafın iddia ettiği üzere 'köpeğinin bu sayılan ırklara girmediğini' söylüyor. Fakat biz bunu mahkeme aşamasına tekrar hangi ırk olduğunun tespiti için başvurumuzu yapacağız. Çünkü melez olsa da yine yasaklı ırklar arasına girebiliyor. Eğer genelgede sayılan yasaklı ırklar arasında değilse dahi burada yine de buna dikkat edilmesi gerektiği çok aşikar. Çünkü kendisinin söylemine göre 65 kilo, çok büyük, bir insan boyunda olan bir köpekten bahsediyoruz. Sitede çocuklar var, köpekler var. Onların arasına tasmasız ve hazırlıksız yine de çıkarılmaması gerekiyordu. Bunun için illa genelgede sayılmasına da gerek yok. Bunun bir tehlike arz ettiğini kendisi de bir hayvan bakıcısı olarak anlayabilir" diye konuştu.

"Müvekkillerim tehdit edildiklerini söylüyor"

Müvekkillerinin kendilerini güvende hissetmediğini vurgulayan Canik, şunları kaydetti:

"Müvekkillerim tehdit edildiklerini ve evlerinin önüne karşı tarafın korumalar getirdiğini söylüyor. Hatta müvekkilimin üzerine saldıran bir kişi de var aynı zamanda. Bunlarla alakalı da yine şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı talep ettik."

Avukat Canik, ayrıca büyük ırk köpeklerin sahiplendirmelerinde ve satışlarında kişilere, bu cins köpeklerin kesinlikle tasmasız dolaştırılmaması gerektiğinin, insanlara aşina olmadığının ve herkesi sahibine saldırı olarak anlayabileceğinin söylendiğini belirtti.

"Ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan köpeklerin sahiplerine ağır yaptırım uygulansın"

"Köpekte tasma ve ağızlık olmuş olsaydı böyle bir olay meydana gelmezdi" diyen Canik, sözlerine şunları da ekledi:

"Müvekkillerim gerçekten çok üzüldüler, çok yıprandılar. Bu konudan bahsedemiyorlar bile. Hemen gözyaşlarına boğuluyorlar. Dün müvekkilimle konuşurken kendisi de 'benim 4 çocuğum vardı, artık 3 çocuğum var' dedi. Benim 2021 senesinde çok benzer bir davam olmuştu. O davamda da yine bir 'pitbull' cinsi köpek, küçük cins bir ırka saldırıp öldürmüştü. Bu davamızda da artık Leo'yu hiçbir şey geri getirmeyecek. Fakat en azından isteğimiz şu; Genelgede yeniden bir güncelleme yapılarak ağızlıksız ve tasmasız bir şekilde dolaştırılan köpeklerin sahiplerine, ciddi bir yaptırım uygulanması, bir hapis cezası uygulanması. Kişinin sadece bir para cezasıyla kurtulabilmesi, toplumda hiçbir caydırıcılık oluşturmuyor ne yazık ki. Her geçen gün bu tarz olaylar olmaya devam ediyor" - İZMİR