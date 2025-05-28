Sorgun'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sorgun'dan Yozgat istikametine seyir halinde giden H.K. yönetimindeki 66 AL 762 plakalı kamyon, Kaymakam Çeşmesi mevkiinde aynı istikamette ilerleyen Z.M iradesindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada H.K. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS