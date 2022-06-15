Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi - Haberler

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Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Songül Karlı'nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili davada savcılık, Karlı'nın eski eşi ile bir sanığın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili davada savcılık, Karlı'nın eski eşi ile bir sanığın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şarkıcı Songül Karlı'nın Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü'nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

ESKİ EŞE 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ali Barbaros Ataç hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Duruşmada sanıkların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanık tarafına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Aralık 2020'de gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu'nun 'dolandırıcılık' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

(Sema Demir - Elif Somuncu - İHA)

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