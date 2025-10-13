Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı
Sivas'ın Divriği Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi, son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir gün süreyle kapattı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi geçmiş ürün denetimlerini sürdüren Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi son tüketim tarihi geçmiş yufkalar tespit etti.
BİR GÜN SÜREYLE KAPATILDI
Tespit tutanak altın alınarak market şubesi bir gün süreyle kapatıldı. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa