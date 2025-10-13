Haberler

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi, son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir gün süreyle kapattı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi geçmiş ürün denetimlerini sürdüren Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi son tüketim tarihi geçmiş yufkalar tespit etti.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı

BİR GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Tespit tutanak altın alınarak market şubesi bir gün süreyle kapatıldı. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Bim....

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

3 harfli firma rengi mavi ismini burada açıklayamıyoruz şimdi bizde olmadı diye bimbir dereden su getirirler neme lazım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İsim ver isim Haber kanalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

1 gün kapatmak nedir kardeşim insan sağlığı lan bu ben tüketici olarak direk dava ediyorum para kazanıyorum bunlardan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimleri sarsan narkotik operasyonunda yeni detay

Ünlüleri sarsan yasaklı madde operasyonda şaşırtan itiraf
Sergen'in arabasında kucak kucağa yolculuk yapan kadından bomba paylaşım

Sergen'in aracında kucak kucağa yolculuk yapan kadından bomba paylaşım
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.