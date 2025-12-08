Haberler

Güney Koreli futbolcu Heung-min'e şantaj yapan kadına 4 yıl hapis cezası

Güney Kore'de ünlü futbolcu Son Heung-min'e hamile olduğunu söyleyerek şantaj yapan kadın 4 yıl, onu tehdit eden partneri ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore mahkemesi, Son Heung-min'e şantaj yapan kadına 4 yıl, futbolcuyu 15 kez tehdit eden kadının partnerine ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Güney Kore'de bir kadın Güney Koreli futbolcu Son Heung-min'e hamile olduğunu söyleyip şantaj yaptı. Geçtiğimiz yıl, Tottenham'ın eski kaptanı da olan Son Heung-min'e hamile olduğunu söyleyerek zorla 200 bin dolar alan kadın, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda hamile olduğunu herkese açıklayacağını söyleyerek ünlü futbolcuyu tehdit etti. Heung-min, kendisinden aldığı parayı lüks alışveriş yaparak harcayan kadının futbolcudan yeniden para istemesi üzerine adı açıklanmayan kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme, futbolcuya şantaj yapan 20 yaşlardaki kadın ve kadına yardım eden 40 yaşlarındaki adı açıklanmayan partnerini suçlu buldu. Mahkeme kadına 4 yıl hapis cezası verdi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, kadının parayı tazminat olarak aldığını iddia ettiği ve kendini kurban olarak gösterdiği kaydedilerek, "Ancak iddiaları gerçeklerle tam olarak örtüşmüyor" denildi. Savcılık açıklamasında kadının suçu "titizlikle" planladığı aktarıldı.

Futbolcu 15 kez tehdit edildi

Mahkeme, kadının partnerinin ise para almak için ünlü futbolcuyu 15 kez tehdit ettiğini açıklayarak şantaj girişiminden 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Asya'nın en iyi futbol yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve ülkesinde ve bölgede büyük bir popülerliğe sahip 33 yaşındaki Heung-min, Amerikan futbol ligi (MLS) ekibi Los Angeles forması giyiyor. - SEUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
