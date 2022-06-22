Son dakika: Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp gözünden ettiler

Antalya'da vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek için mahallesine giden yüzde 40 bedensel engelli ve psikolojik rahatsızlığı bulunan adam, sokakta bağırdığı gerekçesiyle öldüresiye dövüldü. Sağ gözünü kaybeden ve hastanede tedavisi süren genç adam "Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum" derken, ablası da gözyaşlarına boğuldu.

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 bedensel engeli ile psikolojik rahatsızlıkları bulunan Ramazan Turan Ordu (33), alkol alıp 10 yıl önce vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek istedi. İddiaya göre mahallede bağırdığı için önce bir grup genç tarafından dövülen Ordu, ardından da 2 kişi tarafından darp edildi. Başından ve gözünden ciddi şekilde yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Sağ gözü dışarıya çıkan genç adam ameliyata alındı ancak gözü kurtarılamadı.

Hastanede tedavisi süren Ordu, "Beni bu hale getirenlerden şikayetçiyim. Beni kör ettiler. Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum" dedi.

"Çok feci şekilde dövmüşler"

Hastanede kardeşini görünce gözyaşlarına hakim olamayan abla Özlem Gündüz ise, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şunları söyledi:

"O gün alkol alıp babamın öldüğü evin önüne gitmiş. Orada sevdiğimiz bir ağabeye telefon edip, 'Beni babamın mezarına götür' demiş. Saat geç olduğu için evine gitmesini istemişler. Mahalledeki 3-5 genç erkek kardeşime saldırıp darp etmiş. Muhtarlığa doğru götürüp bırakmışlar. Orada söylenip toparlanmaya çalışırken, karşı binadan bir adam çıkıp gelmiş ve bağırdığı için itelemiş, görgü şahitlerinin ifadesine göre bıçak da sallamış. Kardeşim adamın peşinden gitmiş. İteleyen adam ve bir komşusu çok feci şekilde dövmüşler. Yaşlı başlı adamlar kardeşimi darp etmiş, kan revan içerisinde bırakmış. 1 saat orada yerde yatmış."

"Gözü artık görmeyecek"

Kardeşinin gözünü kaybettiğini belirten Gündüz, "Kafası ve gözü yarık içerisinde. Gözü dışarı çıkmış ve kör oldu. Yüzde 40 özrü vardı. Zaten psikolojik sıkıntısı da vardı, gözünü kaybetmesi onu daha kötü yaptı. Gözü artık görmeyecek. Sadece orası boş kalmasın diye toplamaya çalışıyorlar. Gözünün yanında bir kesik var, doktor bunun darpla olmayacağını söyledi. Delici, kesici bir aletle yapıldığı düşünülüyor. Kafasında da kesikler var" diye konuştu.

"Bir kere gitmedim kardeşim gözünden oldu"

Acılı abla, 10 yıldır kardeşini olaylardan korumaya çalıştığını belirterek, "Babam öldüğünden beri psikolojisi normal değil zaten. Onu her gün ben toparlıyordum. Alkol alınca kendini kaybediyor. Görünürde bir sıkıntısı olduğu çok belli. Üstüne de alkol alınca daha kötü oluyor. 10 yıldır her seferinde gece gündüz onu almaya çıkıyordum, bir kere gitmedim kardeşim gözünden oldu. Çok pişmanım. Keşke gitseydim, ben kavga etseydim, tutup ben alıp gelseydim. Zaten özürlüydü, şimdi 'yüzde yüz özürlü oldum' diyor. Gözü çıktı çocuğun, ötesi yok artık bunun. Bir organını kaybetti. Bu saatten sonra nasıl bir psikolojide olacak. Bu hale getirilir mi? İnsan düşmanına yapmaz bunu. Gözünü çıkartmışlar çocuğun. Zaten ayakta duracak hali yok. Sarhoşla kavga mı edilir? Bu kadar vura vura gözünü çıkartacak hale nasıl getirirsin. Bunun telafisi yok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa