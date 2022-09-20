Son dakika haber | Yangını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı kamerada 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Yangını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı kamerada Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Ertuğrul Polat'a üniversite özel güvenliği saldırdı. Yangını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı kamerada ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Ertuğrul Polat'a üniversite özel güvenliği saldırdı. Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangını görüntülemek için İhlas Haber Ajansı muhabirleri Çağrı Korkmaz ve Ertuğrul Polat olay yerine gitti. Polat, yangın yerinden görüntü aldığı esnada bir özel güvenliğin saldırısına uğradı. Özel güvenlik, Polat ve diğer gazetecileri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İHA muhabiri Polat'ın telefonla görüntü aldığını fark eden özel güvenlik üzerine yürüdüğü Polat'ın telefonuna vurarak yere düşürdü. Çirkin hakaret ve tehditlerde bulunan özel güvenlikçiyi çevredeki basın mensupları uzaklaştırdı. (ÇK-ÖB-ÖK-Y) 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Atatürk Üniversitesi İhlas Haber Ajansı Erzurum 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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