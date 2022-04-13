Son Dakika! Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Esra Hankulu (25) Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Hankulu'nun yanındaki arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., olay gecesi, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söylemişti.

''KASTEN ÖLDÜRMEK'' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanmış; diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KÜNT KAFA TRAVMASI SONRA İÇ KANAMADAN ÖLMÜŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,dosyadaki tüm delilleri detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan rapor da soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rapor ile dosyada eksik kalmadığı ve iddianame düzenleneceği öğrenildi.

Ümitcan Uygun - Esra Hankulu

"BENİM VİCDANIM RAHAT"

Son duruşmada söz alan Uygun, sabah evden çıkarken Hankulu'nun hayatta olduğunu belirterek, "Evden çıkarken Esra beni öptü ve yolcu etti. Benim vicdanım rahat. Doğru bir tanedir, o da ortaya çıkacak. Bahsi geçen eylemi ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum" demişti.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bugün gerçekleştirilen karar duruşmasında ise Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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