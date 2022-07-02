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Son dakika gündem: Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: - Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk hükümetinin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

- Tel Rıfat'ta SMO askerlerinin operasyon hazırlığı sürüyor

TEL RIFAT - Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk hükümetinin düzenleyeceği askeri operasyon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" söylemi ile Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Tel Rıfat kentindeki Suriye Milli Ordusu askerlerinin operasyona yönelik hazırlıkları da sürüyor. Hazırlıkların önemli aşamalar içerdiğini belirten SMO Komutanı Younis Derbas, "Türk hükümetinin düzenleyeceği operasyona hazırlık yapıyoruz. Hazırlık ve kontrol için silah ve mühimmatları topluyoruz. Yerinden edilmiş sivillere göndermek istediğim mesajda onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Allah'ın izni ile onların güvenliğini sağlamak için topraklarını özgürleştireceğiz. Çünkü terör örgütü PKK her yeri bombalıyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - 3. Sayfa

Suriye Milli Ordusu Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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