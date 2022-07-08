Tatil yolunda feci kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki Muhammet öldü - Haberler

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Tatil yolunda feci kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki Muhammet öldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tatil yolunda feci kaza! Ters dönen araçtaki 16 yaşındaki Muhammet öldü

Kurban Bayramı tatili için memleketleri Zonguldak'a giden ailenin içinde olduğu otomobil, refüje ve direğe çarpıp, takla attı. Kazada 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybederken, babası ve annesi ile 2 kardeşi de yaralandı.

İstanbul'dan memleketleri Zonguldak'a gitmek için yola çıkan İsmail Basatlı'nın (43) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Basatlı ile eşi Fatime Basatlı (39), kızları Aleyna Basatlı (19) ve Rukiye Basatlı (12), çevredekiler ve kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çıkarıldı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Basatlı çiftinin oğlu Muhammet'in ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Basatlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Çocuklarını kaybeden İsmail ve Fatime Basatlı çifti, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift ile 2 kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Sürücünün telefona bakması da kaza sebeplerindendir. "Telefona değil, yola bakıyorsan bayram yolunda, her şey yolunda" olur..

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Mücahit Kılıç:

Allah rahmet eylesin. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Takla atan araçta emniyet kemeri sabit tutar. Kemerinizi takın her zaman

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