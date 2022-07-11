Son dakika... Tartıştığı komşusunu öldürdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da aralarında husumet bulunan iki komşunun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Komşusu tarafından tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından evinde gözaltına alındı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesinde meydana geldi. Besim A., sokakta karşılaştığı aralarında husumet bulunan komşusu Emrah Türk ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Besim A., evinden getirdiği tüfekle Emrah Türk'e ateş açtı. Sırtından yaralanan Emrah Türk, apartman girişinde kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Türk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Türk'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırının ardından evine kaçan Besim A., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - 3. Sayfa