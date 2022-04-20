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Camide namaz kılan kişinin kalp krizi geçirme anı kamerada!

AA - 3. Sayfa
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Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kişinin camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

TÜRKELİ, SİNOP (AA) - Selahattin Özcan (69), dün akşam teravih namazını kılmak için ilçe merkezindeki Fatih Camisi'ne gitti. Cemaat ile saf tutan Özcan, secdeye gittiği anda baygınlık geçirdi.

CAMİDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Camideki vatandaşların müdahale ettiği Özcan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, camideki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - 3. Sayfa

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