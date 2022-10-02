Tokat haber: Şehit özel harekat polisinin naaşı Tokat'a getirildi 3. Sayfa Haberleri Tokat haberler... Şehit özel harekat polisinin naaşı Tokat'a getirildi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Mustafa Çalışgan'ın naaşı Tokat'a getirildi. Şehit özel harekat polisinin naaşı Tokat'a getirildi TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Mustafa Çalışgan'ın naaşı Tokat'a getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehidin cenazesi Gaziantep'te yapılan törenin ardından Tokat'a gönderildi. Tokat Havalimanında yapılan karşılama törenine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Mehmet Çalışgan, annesi Perihan Tekin şehidin eşi Ceren Çalışgan katıldı. Şehidin naaşı meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben garnizon şehitliğinde toprağa verilecek. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Fırat Tokat 3. Sayfa Haberler

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