Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP'li üye hastanede hayatını kaybetti
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Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP'li üye hastanede hayatını kaybetti Sancaktepe'de market alışverişi yapan Milliyetçi Hareket Partisi Üyesi Erkan Hançer'e silahlı saldırı düzenlenmişti.
Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan MHP'li üye hastanede hayatını kaybetti
İSTANBUL - Sancaktepe'de market alışverişi yapan Milliyetçi Hareket Partisi Üyesi Erkan Hançer'e silahlı saldırı düzenlenmişti. Kafasına tek el ateş edilen Hançer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelmişti. MHP Kartal üyesi Erkan Hançer bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - 3. Sayfa