Son Dakika | Saman yüklü tır alev aldı, yangın ormanlık alana sıçradı Son dakika haberi... Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak koyu mevkiinde saman yüklü tır alev aldı. Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Anzak koyu mevkiinde saman yüklü tır alev aldı. Küle dönen tırdaki alevler, ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda Anzak koyu mevkiinde saat 15.45 sıralarında saman yüklü tır, bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı. Tır sürücüsünün aracı yol kenarına çekmesi üzerine alevler ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yoğunlaşması üzerine dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale ve Keşan'daki yangın helikopterleri ve kara ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 65 personel müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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