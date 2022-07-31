Son Dakika | Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı - Haberler

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Son Dakika | Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı

Son dakika habere göre Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini araç yoldan çıkarak takla attı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 07.30 sıralarında Ankara Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Gündüz Yazıcı idaresindeki 06BA2871 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili Şehit Fatih Cüneyt Bursa Polis merkez Amirliği inceleme başlattı. Kaza anı yolda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Tragger Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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