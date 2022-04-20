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Son dakika: Kırşehir'de bir genç evin bahçesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Kırşehir'de bir genç evin bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber: Kırşehir'de bir kişi, müstakil evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bir kişi, müstakil evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede ise cesedin Kadir Köse'ye (24) ait olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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