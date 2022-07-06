Son dakika: Kilis'te sınır hattında 2 askeri şehit eden DEAŞ'lı terörist yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kilis'te sınır hattında 2 askeri şehit eden DEAŞ'lı terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Kilis'te sınır hattında 2 askeri şehit eden DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haber... Kilis'te sınır hattında 1 askeri şehit eden, diğerini de kaçırarak Suriye'de şehit eden DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis'te sınır hattında 1 askeri şehit eden, diğerini de kaçırarak Suriye'de şehit eden DEAŞ'lı terörist, düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis merkeze bağlı Yavuzlu köyü sınır hattında, Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakolunda görev yapan Piyade Er Yusuf Beylem, 1 Eylül 2015 tarihinde DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından vurularak şehit edilmiş, Piyade Er Sefter Taş ise örgüt üyeleri tarafından alıkonulup El Bab bölgesinde şehit edilmişti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, söz konusu olaya iştirak ederek DEAŞ terör örgütü mensupları ile birlikte eylemi gerçekleştiren şüphelilerden birisi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu İ.İ. (26), Kilis merkezde Öncüpınar Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinin alınmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title