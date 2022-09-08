Son Dakika | Kilis'te ikamet yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Kilis'te ikamet yangınıKİLİS Kilis'te bir ikametin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Kilis'te ikamet yangını KİLİS Kilis'te bir ikametin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Örs ait Demirciler Mahallesi Uçankuş Sokak 31 sayılı ikamettin yatak odasında elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle ev alev kapanına döndü. İtfaiyeye haber edilmesi üzerine, kısa sürede yangına 2 ayrı ekiple etkin müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yatak odası ve evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmaz iken polis soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ Kilis 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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