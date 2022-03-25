Sevgilisinin boğarak öldürdüğü Eda'nın sosyal medya paylaşımı yürek yaktı: El üstünde tut diye tabuta mı gireyim?

Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, Sinan Şimşek (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. Sabaha karşı tartışan çift sonrasında kavga etti, Eda Evli Sinan Şimşek'e ait cep telefonuna KADES uygulamasını indirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ip benzeri bir cisim ile boğulmuş ve ağır yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM"

Basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Sinan Ş., sonrasında ise yine gazetecilerin sorusu üzerine "6 senemi verdim. Beni aldattığı için yaptım" ifadelerini kullandı.

"KIZIM KALKSANA"

Ordu'da sevgilisi Sinan Ş.'nin (36) boğarak öldürdüğü Eda Evli'nin (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra Evli'nin cenazesi, aynı mahalledeki Dikenli Camisi'ne getirildi. Cenazede Evli'nin annesi Dilek, kız kardeşi Merve ve yakınları gözyaşı döktü. Acılı anne tabutun başında "Kızım kalksana, senin kalkma saatin geldi" diyerek ağıt yaktı. Evli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

"EL ÜSTÜNDE TUT DİYE TABUTA MI GİREYİM?"

Eda Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, altına 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' yazdığı da ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa