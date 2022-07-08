Son dakika! Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Jandarma ekipleri sel bölgesinde vatandaşların yardımına böyle koştu

Son dakika haberleri: Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan selzedeleri kurtaran jandarma ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için ön saflarda görev başına koştu.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan selzedeleri kurtaran jandarma ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için ön saflarda görev başına koştu. Jandarma ekiplerinin kurtarma, arama ve temizlik çalışmalarının yer aldığı klip ise ekiplerin özverisini gözler önüne serdi.

11 Ağustos 2021 tarihinde 65 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise kaybolduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 27 Haziran'da da şiddetli yağışlar neticesinde birçok evi sel suları basarken, sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri selin bıraktığı izlerin silinmesi için bir kez daha görev aldı. Jandarma ekipleri tarafından sel anında mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma ve tahliye edildiği operasyon anları ile vatandaşların evlerinin balçıktan temizlendiği anların yer aldığı görüntülerle klip hazırlandı.

Klip görüntülerinde selin ilçede başladığı anlar, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin mahsur kalan vatandaşları helikopterle tahliye etmesi, arama kurtarma çalışmaları ve komando ekiplerinin balçıkla kaplanan evlerde temizlik çalışması yaptığı anlar yer aldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title