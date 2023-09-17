Son Dakika: İzmir'in Menderes ilçesinde baraja düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedeni bulundu

Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopterlerinden biri, gece saatlerinde su almak için alçaldığı Tahtalı Barajı'na düşmüştü. Barajda yapılan aramalar sonucunda helikopterdeki 4 mürettebattan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan 1 mürettebat ise kazadan sağ olarak kurtarılmıştı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ve su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan gece saatlerinde 1 mürettebat ise kurtarılmıştı.

3 MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün başlayan orman yangınına müdahale eden gece görüşlü helikopterlerden biri Tahtalı Barajı'na düşmüştü. 4 kişinin bulunduğu helikopterdeki bir kişi kurtarılmıştı. Gün ağarınca arama-kurtarma çalışmalarına hız verildi. Yapılan aramalarda helikopterdeki 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda helikopter mürettebatı için taziye mesajı yayınlayarak "Menderes'imizde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahale ederken baraja düşen helikopterimizdeki 3 mürettebatımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Mürettebatımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...