Sobayı yakarken elbiseleri alev alan gence yangın söndürme tüpüyle müdahale kamerada

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, iş yerinde yaktığı sobanın parlaması sonucu elbiseleri alev alan Sefa Kuru'ya (16), çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Kuru, hastaneye kaldırıldı.

Eski Metal Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri tamiri yapılan bir iş yerinde meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan 16 yaşındaki S.K, dükkanda bulunan sobayı yaktığı sırada parlama meydana geldi. Elbiseleri alev alan Kuru, panikle kendisini dükkanın dışına attı.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİLER

Olayı gören çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Elleri ve yüzünde yanıklar oluşan 16 yaşındaki genç, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin panik içinde dışarıya çıkması ve esnafın yangın söndürme tüpüyle müdahalesi, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa