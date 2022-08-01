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Son dakika haberleri | Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı Çöp atmaya gittiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü'nün silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

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Zabıta Müdürü'ne silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

Çöp atmaya gittiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü'nün silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından üzerine 5 el kurşun sıkılması sonucu yaralandı. Zabıta Müdürü Fettahoğlu'nun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"O anda kameralar kayıttaydı"

Olay öncesinde kar maskeli saldırganın bir trafonun yanında beklediği, zabıta müdürünün evinin önünden geçtiği, Hacıfettahoğlu'nun oğlunu araca bindirmesinin ardından çöp konteynırına yürüdüğü esnada saldırganın takip ettiği görüldü. Kar maskeli saldırgan Hacıfettahoğlu'nun çöpünü atmasının ardından silahını çekerek ateş ettiği ve ardından koşarak kaçtığı kameralar tarafından kaydedildi. Hacıfettahoğlu'nu almaya gelen zabıta ekipleri de araçtan inerek zabıta müdürüne doğru yöneldiği görülürken çevredeki vatandaşların da olay yerine geldiği görüldü.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışmasını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - 3. Sayfa

Hisarcık Zabıta Didim 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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