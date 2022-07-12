Esenyurt'ta 'yan baktın' kavgası! 6 kişi, yoldan geçen gence saldırdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenyurt'ta panelvan aracın içerisinde bulunan 6 kişi, iddialara göre 'yan baktın' diyerek yoldan geçen bir gence saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Gece saat 01.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde iddialara göre panelvan bir araç içerinde bulunan 6 kişi, yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşünerek ortalığı birbirine kattı. Saniyeler içerisinde araçtan inen şahıslar, yolda yürüyen gence tekme ve tokatlarla saldırdı.
SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ, YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ
Yaşanan olayın ardından büyük bir rahatlıkla araçlarına geri dönen şahıslar gözden uzaklaşırken, genç aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa