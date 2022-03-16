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Son dakika haberleri | Yakmak istediği soba parlayınca hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Yakmak istediği soba parlayınca hastanelik oldu

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakmak istediği sobanın parlaması neticesinde yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakmak istediği sobanın parlaması neticesinde yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Tosya ilçesi eski Metal Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde bulunan tamirhanede stajyer çırak olarak çalışan S.K., iş yerindeki sobayı yakmak istedi. Sobanın içinde bulunan malzemelerin aniden alev alarak parlaması neticesinde S.K.'nin elleri, kolları ve yüzünde yanıklar oluştu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Son dakika haberleri | Yakmak istediği soba parlayınca hastanelik oldu

Son dakika haberleri | Yakmak istediği soba parlayınca hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Metal, 3. Sayfa, Haberler

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