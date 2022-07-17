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Son dakika haberleri | Tokatspor Başkanı Akçekaya adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Tokatspor Başkanı Akçekaya adliyeye sevk edildi Ünlü eğitimci Arıkan'ın ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya adliyeye sevk edildi Çanakkale'nin Gelibolu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı...

Tokatspor Başkanı Akçekaya adliyeye sevk edildi

Ünlü eğitimci Arıkan'ın ve şoförünün katil zanlısı Akçekaya adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak Çanakkale JASAT ekiplerinin İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldığı Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, Gelibolu ilçesindeki 4 günlük gözaltı sürecinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Cinayet günü İstanbul'dan çiftlik evine geldiği belirlendi

Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Ufuk Akçekaya'nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtti. Jandarma ekiplerin, başarılı teknik çalışmaları sonucunda Ufuk Akçekaya'nın cinayet günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği oradan da ticari taksi ile ilçeye bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'ın çiftliğine geldiği tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - 3. Sayfa

Tokatspor Çanakkale Gelibolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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