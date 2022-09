Son dakika haberleri... Polis ekipleri muhtarlarla buluşuyor

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan muhtarla buluşmaya devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; toplumun içinde görev yapan ve resmi sıfatı bulunan bir temsilci, başvuru mercii ve sorumlu olduğu mahallenin bilgi bankası olan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Mahalle muhtarlarının istek, öneri ve taleplerinin dinlendiği buluşmalarda, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla teşkilatın 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu belirten polis ekipleri, mahallede meydana gelen her türlü sorun ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini ve ilgili birimlerin aranabileceği ve görevli ekiplerin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Bu buluşmalar çerçevesinde Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Oğuz Tekcan, Gülabibey Mahalle Muhtarı Erdal Aşut, Fatih Mahallesi Muhtarı Ruhi Yarka ve Akşemsettin Mahalle Muhtarı Muzaffer Demir Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Yapılan görüşmelerde, muhtarlar ile genel güvenliğe ilişkin politikalar konusunda toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılmasında işbirliği ve koordinasyon içinde görev yapıldığı belirtildi. - ERZİNCAN