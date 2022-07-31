Son dakika 3. sayfa: 16 yaşındaki genç kız kazada hayatını kaybetti, ekipler otların arasında bebek aradı Son dakika habere göre 16 yaşındaki genç kız kazada hayatını kaybetti, ekipler otların arasında bebek aradı Kaza sonrası görevliler bisikletli kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine orta refüjde bebek aradılar Samsun'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybederken, ölen... 16 yaşındaki genç kız kazada hayatını kaybetti, ekipler otların arasında bebek aradı Kaza sonrası görevliler bisikletli kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine orta refüjde bebek aradılar SAMSUN - Samsun'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü kız hayatını kaybederken, ölen kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polisler ve görevliler orta refüj boyunca bebek aradılar. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Batıpark girişi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza E.Y. idaresindeki 55 VB 805 plakalı otomobil Ceylin İsra Kışla yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bisiklet sürücüsü kızın yanında "bebek vardı" ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri orta refüjde bebek aradılar. Yapılan aramada herhangi bebek bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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