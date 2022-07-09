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Son dakika haberleri: Manisa'da bayram günü korkutan kaza: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Manisa'da bayram günü korkutan kaza: 10 yaralı

Son dakika haberine göre Manisa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si bebek 10 kişi yaralandı.

Manisa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si bebek 10 kişi yaralandı.

Şehzadeler ilçesinde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası korkuttu. Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Yeniharmandalı Mahallesi'nde M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araç ile C.Ş. (37) idaresindeki 45 C 3064 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 45 C 3064 plakalı aracın sürücüsü C.Ş. ve aynı araçta bulunan D.E.Ş. (44), M.Ş. (44) ve Ş.Ş. (66) ile 45 ADD 462 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (53), E.Y.(45), H.Y. (21), R.Y. (11), E.N.Y. (3) ve S.E.Y. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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