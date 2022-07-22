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Son dakika haberleri | Kıbrıs gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Kıbrıs gazisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Kıbrıs Gazisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Kıbrıs Gazisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 kara yolu Hacıpazar Köyü yakınlarında meydana geldi. Taşova'dan Erbaa'ya seyir halinde olan H.U. (26) idaresindeki 34 RT 8368 plakalı Hyundai marka otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Mert'e (69) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Kıbrıs Gazisi olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıbrıs Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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