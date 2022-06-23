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8 gündür haber yoktu! Üniversiteli Ali Kemal, ormanda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den (23) haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp ihbarında bulundu.

AİLESİNE NOT BIRAKMIŞ

Yücel'in ailesine not bıraktığını ve yanına silah aldığını belirleyen ekipler, cep telefonu sinyalini en son Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde tespit etti. Bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri, karada ve denizde arama çalışması başlattı.

YANINDA TABANCA BULUNDU

Ekipler bugün Kumcağız bölgesindeki ormanda Ali Kemal Yücel'in cesedine ulaştı. Yücel'in başından vurulduğu belirlenirken, yanında da tabanca bulundu. İncelemenin ardından Yücel'in cesedi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ali Kemal Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - 3. Sayfa

Kemal Yüce Kandıra Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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