Son dakika haberleri | Kayıp emlakçıyı son gören kişi öldürdüğünü itiraf etti

Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden şahıs, ifadesinde aralarında tartışma çıktığını, öfkeye kapılarak keserle başını vurduğunu ve daha sonra halıya sararak gömdüğünü söyledi.

Olay, Alanya ilçesi Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kayıp olarak aranan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nu arama çalışmalarını yürüten emniyet güçleri Ataoğlu'na ait cep telefonun HTS kaydına göre son baz verdiği bölgeye yoğunlaştı. Seyir terası olarak bilinen mevkide ormanlık alanın içerisinde bir barakada yaşayan B.K. Ataoğlu ile son temas eden kişi olduğu bilgisi üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Ataoğlu'nu öldürdüğünü itiraf eden B.K, aralarında çıkan tartışma sonrası bir anlık öfkeyle Ataoğlu'nun kafasına vurduğunu söyledi. Daha sonra Ataoğlu'nun cansız bedenini bir halıya sardığını ifade eden B.K, barakanın yaklaşık 15 metre uzaklığında bir alana gömdüğünü itiraf etti.

Ataoğlu'nun cesedi gömülü bulundu

İtiraf üzerine harekete geçen ekipler tarif edilen bölgede kazı çalışması yaptı. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede yapılan kazı çalışmalarında Ataoğlu'na ait ceset bulundu. Olay yerine gelen Ataoğlu'nun ailesi gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdiği görüldü. İncelemelerin ardından Ataoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren B.K'nın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa