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Son dakika haberleri! Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: Yangın çok sayıda eve sıçradı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: Yangın çok sayıda eve sıçradıKASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: Yangın çok sayıda eve sıçradı

KASTAMONU Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü Ündük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden çıkan yangın, çok sayıda eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - 3. Sayfa

Kastamonu İtfaiye Tosya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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