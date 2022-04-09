Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz aylarda saat 17.45 sıralarında bir telefon tamircisinde meydana gelen olayda, içeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

Son dakika haberleri | İstanbul'da tamircide korku dolu anlar: Tornavida soktuğu telefon bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Kasımpaşa, İstanbul, Bomba, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title