İki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu

MALATYA - Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında kurşunlar havada uçuştu. Yaralananın olmadığı olayda bir adet pompalı tüfek ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olay, 15.20 sularında Battalgazi İlçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları ileri sürülen iki grup Uygur sokak içerisinde karşılaştı. Karşılaşma sonrasında gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada kurşunlar havada uçuşurken, bölgedeki durakta yolcu bekleyen minibüs sürücüleri araçlarını bırakarak kaçtı. Büyük paniğin yaşandığı olayda yaralanan olmaz iken iş merkezinin camları ile çevrede park halinde bulunan 2 araç kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek ile 10'a yakın boş kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.