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Son dakika haber! İhbara gelen polis, 14 kaçak göçmeni yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre İhbara gelen polis, 14 kaçak göçmeni yakaladı Küçükçekmece'de, bir evde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı alan polis, baskın düzenledi.

İhbara gelen polis, 14 kaçak göçmeni yakaladı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir evde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı alan polis, baskın düzenledi. Kapının uzun süre açılmaması üzerine vatandaşlar ile polisin kapıyı kırdığı evden 14 kaçak göçmen çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesindeki 4 katlı binanın alt katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri adrese baskın düzenledi. İçerdekiler kapıyı kilitleyerek çalan polise açmadı. Uzun uğraşlara rağmen açılmayan kapıyı polis, kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda 14 kaçak göçmen yakalandı. Araçlarla karakola götürülen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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