Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şırnak'ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte işlek caddede yürürken kuzeni Emin Aslan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya Caddesi'nde önceki gün Emin Aslan, karşıdan eşiyle birlikte yürüyerek gelen amcasının oğlu Nuri Aslan'a tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan yere yığılırken, eşi ve çevredekiler Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı.

KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. Emin Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada

Nuri Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emin Aslan, Nuri Aslan, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title