Feci kazada hayatını kaybeden polis hakkındaki acı detay: Polis teşkilatı için çekilen klipte bayrağı taşımış - Haberler

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Feci kazada hayatını kaybeden polis hakkındaki acı detay: Polis teşkilatı için çekilen klipte bayrağı taşımış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klipi paylaşarak, "Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik" dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken tayini Diyarbakır'a çıkan polis memuru Ferhat Özer (29), 20 Temmuz'da eşi ile birlikte yeni görev yerine gittiği sırada Şanlıurfa'da geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı. Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden polis hakkındaki acı detayı Emniyet Müdürü paylaştı

"KİM BİLEBİLİRDİ"

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klipi paylaşarak, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, özel harekatı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun - 3. Sayfa

Veysel Tipioğlu Ferhat Özer Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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