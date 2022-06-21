Arazi kavgasında kan aktı! AK Partili belediye meclis üyesi öldürüldü, katili ağır yaralı Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Göbekören kırsal mahallesinde arazi yüzünden çıkan kavgada Çat Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Bulut'u vuran ve aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Doğan Edebali ise hastanede tedaviye alındı. Sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide iddiaya göre Çat Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Haydar Bulut, Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti. YAŞAMINI YİTİRDİ Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti. Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. KATİLİ AĞIR YARALI Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali, hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma 2 kardeşi arıyor. Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - 3. Sayfa Çat Belediyesi Haydar Bulut AK Parti 3. Sayfa Güncel Haberler

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