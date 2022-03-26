Haber alınamayan genç, evinde havluyla doğal gaz borusuna asılmış halde bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre 4 aydır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Oğuzhan Us'tan haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.

HAVLU İLE ASILMIŞ HALDE BULUNDU

İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan eve giren polis ekipleri Oğuzhan Us'u doğal gaz borusuna kesilmiş havlu parçası ile asılı halde ölü buldu. Oğuzhan US'un iki eline de havlu parçasının dolanmış olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa